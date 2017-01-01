В Аргентине обнаружили объект, похожий на пропавшую подлодку

Найденому объекту присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения" с субмариной.

В зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан зафиксировали крупный объект, совпадающий по размеру с пропавшей субмариной. Об этом вечером в пятницу, 16 ноября, сообщили ВМС страны, сообщает La Nacion.

"Судно Seabed Constructor направляется к точке, чтобы обследовать с помощью подводного телеуправляемого аппарата объект повышенного интереса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекту длиной 60 м присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения" с субмариной. Он был обнаружен на глубине 800 м.

Это не первый случай, когда в зоне поиска исчезнувшей подлодки находили объекты, которым присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения". Об обнаружении таких объектов сообщалось 23 октября. До этого было исследовано 18 объектов, обнаруженных американской компанией, проводившей поиски. Большинство из них оказались скальными образованиями, также было обнаружено одно рыболовецкое судно и рыболовецкие сети. Проверка осуществляется с помощью погружения подводного аппарата.

Напомним, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

1 декабря 2017 года сообщалось, что поиск экипажа подлодки Сан-Хуан прекращен.

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