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Украина не имеет большего друга, чем США - Помпео

Комментариев: 4
Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что США никогда не смирятся с с попыткой аннексировать Крым и будут всячески поддерживать Украину.

Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе за сохранение своего национального суверенитета. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, прошедшей в Вашингтоне в пятницу, 16 ноября, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что для украинцев в этом вопросе нет лучшего друга, чем США.

"Дух смелости и решительности заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии. Украина в этом вопросе не имеет друга большего, чем США", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым.

"Мы и в дальнейшем будем внедрять последствия для России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - заявил Помпео, подчеркнув, что лишь на прошлой неделе США ввели новую волну санкций против РФ и сторонников её агрессии в Украине.

Как отметил госсекретарь США, украинцы осознали, что свободная и хорошо управляемая нация – это победа, которая трудно достается, но она стоит этого.

"Соединенные Штаты поддерживают эти усилия и отмечают ваши достижения", - заявил глава американской дипломатии.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что американское правительство продолжит работать вместе с Украиной над тем, чтобы остановить проект Северный поток-2, который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и создает риски для суверенитета европейских государств, которые зависят от российского газа.

Напомним, Павел Климкин полетел на встречу к Майку Помпео, главной целью которой является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Ранее Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд, во  время которых обсудил ситуацию в Украине.

 

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Теги: США, Украина-США, Климкин, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    17.11.2018, 09:10
Оценка:  -1
Мыкола
Кто имеет мозги, тот поймет, что идет планомерное удушение Украины. Имеем свой уголь -везем с Африки, имеем свое производство авиадвигателей - закупаем вертолеты во Франции.Имеем тепловозострительный завод-закупаем в Америке. И таких примеров масса. Теперь геноцид народа с коммунальными платежами !
Letohradek    17.11.2018, 09:13
Оценка:  0
Letohradek
Ты до сих пор еще не на расии? Странно?? Что тебя здесь держит?
Od-gol    17.11.2018, 08:42
Оценка:  -1
Od-gol
«...Выгодно ли было, к примеру, какой-либо из стран Юго-Восточной Азии растоптать Украину? Ни с какой стороны... Какую выгоду из нынешней ситуации мог бы извлечь для себя Арабский Мир? Да никакой... Страны Латинской Америки? Не смешите... Африка? Тем более... Европа? Ей и так хорошо... Кто остаётся?
Od-gol    17.11.2018, 08:43
Оценка:  -1
Od-gol
Кто остаётся? США и Израиль. Наши главные стратегические партнёры! С чем я всех нас и поздравляю...» .
(Э.Ходос. Еврейский синдром-3, стр. 192)
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