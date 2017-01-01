Генсек ООН прокомментировал пожизненный приговор красным кхмерам

Антониу Гутерреш подчеркнул важность того, что наибольшие преступники могут быть привлечены к ответственности даже спустя десятилетия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позитивно оценил вынесение приговора двум бывшим лидерам режима Красных кхмеров, правившего в Камбодже в 1975-1979 годах, которые были повторно приговорены 16 ноября к пожизненному заключению по обвинениям в геноциде. Об этом говорится в сообщении его пресс-офиса.

"Решение свидетельствует о том, что лица, совершившие самые отвратительные преступления, могут быть привлечены к ответственности даже спустя десятилетия после их совершения", - говорится в заявлении.

Напомним, специальный суд, созданный в Камбодже при поддержке ООН, признал двух лидеров "красных кхмеров" виновными в геноциде и осудил их на второй пожизненный срок. Первый был вынесен в 2014 году за преступления против человечности, тогда в решении суда не был упомянут геноцид. Повторно осуждены были юывший председатель президиума Демократической Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и один из некогда ближайших сторонников диктатора Пол Пота, "брат номер два", 92-летний Нуон Чеа.

Суд, созданный в 2005 году властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима Пол Пота, приговорил только трех человек. Первый приговор был вынесен в 2010 году: тогда на пожизненный срок был осужден Канг Кек Иеу, бывший начальник концлагеря для политзаключенных. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

"Красные кхмеры" правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975-го по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек - почти четверть населения страны.

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