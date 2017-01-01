Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Канады разлилась нефть

Комментариев: 0
В Атлантический океан попало около 250 кубометров нефти. Причины утечки устанавливаются, добыча приостановлена.
250 кубометров нефти вылились в Атлантический океан
250 кубометров нефти вылились в Атлантический океан
dumskaya.net

Возле канадского побережья острова Ньюфаундленда из-за проблемы с подводным нефтепроводом в пятницу, 16 ноября, произошла утечка 250 кубометров нефти в Атлантический океан. Об этом сообщает на своем сайте канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Компания Husky Energy сообщила, что во время попыток возобновить добычу, ее плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе. Предварительные подсчеты указывают, что в окружающую среду попало около 250 кубометров нефти

Причина разлива на данный момент остается неизвестной. Во время инцидента никто не пострадал.

"Все скважины находятся в безопасности, а добыча временно приостановлена, пока Husky расследует причины пролива", - сообщили в Совете по вопросам оффшорной добычи.

Также они добавили, что условия на море не дают возможности безопасно начать "надводный процесс реагирования на разлив".

Напомним, в октябре в Чили произошел крупный разлив нефти. Утечка затронула территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Ранее в море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо. Погибли четыре человека.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, нефть, Канада, Атлантический океан, добыча нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь