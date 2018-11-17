Цены на топливо: Францию охватили протесты, есть жертвы

Акции протеста проводят водители.

В различных регионах Франции в субботу, 17 ноября, водители массово вышли на протесты против роста цен на топливо, в ходе акций произошли не единичные трагические инциденты.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Читай также: Цены на АЗС застыли на фоне протестов украинских водителей

“Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций “желтых жилетов“, как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей — ярко желтого светоотражающего жилета“, - говорится в сообщении.

Как заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

С утра протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

Не обошлось и без инцидентов. В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе, сбитый автомобилем. Также сообщается по меньшей мере об одном травмированном правоохранителе.

Читай также: Во Франции отменили веганский фестиваль из-за мясников

“Идея протеста — стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенье, понедельник“ — заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.

Отдельные из организаторов протеста декларируют в регионах готовность идти в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Стоит отметить, что 74% французов, по данным опроса, поддерживают акции протеста водителей.

bfmtv.com

Как сообщалось 10 ноября, Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств.