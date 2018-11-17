В Якутии восемь человек унесло в море на льдине

Мужчины вышли на рыбалку, когда внезапно кусок льдины под ними отломился и начал уплывать в море.

В море Лаптевых на льдине унесло восемь якутских оленеводов, сообщает в субботу, 17 ноября, РИА Новости.

Оленеводы работают в сельскохозяйственном кооперативе Мултук, который занимается разведением оленей на острове Большой Ляховский.

В субботу мужчины выехали на рыбалку. По спутниковому телефону они связались с главой общины Мултук, сообщив, что их на льдине несет в море. В разговоре им удалось передать координаты.

"В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация о том, что с острова Большой Ляховский Булунского района оторвало и отнесло в море льдину с восемью людьми. В настоящий момент организовано взаимодействие с министерством обороны и спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России… для проведения поисково-спасательных работ", - отметили в пресс-службе.

Ранее у берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию в Охотском море.

До этого в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

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