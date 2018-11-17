В Луганске жители остались без света, воды и связи

Жителей отключили от электричества якобы, из-за необходимости ремонтных работ.

Луганску устроили выходные без света, воды и связи соцсети

Во временно неподконтрольном украинской власти городе Луганск начиная с вечера пятницы, 16 ноября, отключили электричество, мобильную связь и водоснабжение.

Об этом сообщает Реальная газета.

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Без благ цивилизации остались жители Артемовского района и Южных кварталов. Помимо этого, вода, которая в Луганске подается по графику, также отсутствует.

“Отопления нет практически у всех. Также с вечера пятницы не работает местное телевидение”, – добавляет издание.

При этом, отключение света произошло не одномоментно и повсеместно - электричество стали отключать постепенно квартал за кварталом, начиная с 22.00 пятницы, 16 ноября.

Отключить электричество боевики “ЛНР“ решили якобы, из-за необходимости ремонтных работ.

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“Ремонт был запланирован на теплое время года, но его решили отложить, чтобы не портить людям настроение до так называемых “выборов“, - отмечают журналисты.

Как сообщалось часть аннексированного Россией Крыма в пятницу, 16 ноября, оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.