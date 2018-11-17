В Луганске жители остались без света, воды и связи
Во временно неподконтрольном украинской власти городе Луганск начиная с вечера пятницы, 16 ноября, отключили электричество, мобильную связь и водоснабжение.
Об этом сообщает Реальная газета.
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Без благ цивилизации остались жители Артемовского района и Южных кварталов. Помимо этого, вода, которая в Луганске подается по графику, также отсутствует.
“Отопления нет практически у всех. Также с вечера пятницы не работает местное телевидение”, – добавляет издание.
При этом, отключение света произошло не одномоментно и повсеместно - электричество стали отключать постепенно квартал за кварталом, начиная с 22.00 пятницы, 16 ноября.
Отключить электричество боевики “ЛНР“ решили якобы, из-за необходимости ремонтных работ.
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“Ремонт был запланирован на теплое время года, но его решили отложить, чтобы не портить людям настроение до так называемых “выборов“, - отмечают журналисты.
Как сообщалось часть аннексированного Россией Крыма в пятницу, 16 ноября, оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.
Собирались это делать за сутки с месяц назад, когда еще тепло было.
Но сделали лучше, отключили всех позже в мороз, оставили народ без электричества вообще, без связи, без воды, многих без отопления. И время отключения теперь продлили, за сутки уже не успевают, дебилоиды. На людей срали