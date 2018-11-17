Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Луганске жители остались без света, воды и связи

Комментариев: 1
Жителей отключили от электричества якобы, из-за необходимости ремонтных работ.
Луганску устроили выходные без света, воды и связи
Луганску устроили выходные без света, воды и связи
соцсети

Во временно неподконтрольном украинской власти городе Луганск начиная с вечера пятницы, 16 ноября, отключили электричество, мобильную связь и водоснабжение.

Об этом сообщает Реальная газета.

Читай также: В Киеве цена на отопление и горячую воду вырастет больше чем на 20%

Без благ цивилизации остались жители Артемовского района и Южных кварталов. Помимо этого, вода, которая в Луганске подается по графику, также отсутствует.

“Отопления нет практически у всех. Также с вечера пятницы не работает местное телевидение”, – добавляет издание.

При этом, отключение света произошло не одномоментно и повсеместно  - электричество стали отключать постепенно квартал за кварталом, начиная с 22.00 пятницы, 16 ноября.

Отключить электричество боевики “ЛНР“ решили якобы, из-за необходимости ремонтных работ.

Читай также: Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

“Ремонт был запланирован на теплое время года, но его решили отложить, чтобы не портить людям настроение до так называемых “выборов“, - отмечают журналисты.

Как сообщалось часть аннексированного Россией Крыма в пятницу, 16 ноября, оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач. 

Поделись:
Теги: свет, ЛНР, Луганск, вода, электричество, отопление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    17.11.2018, 16:09
Оценка:  +4
WTF2wtf
Дебилы ...
Собирались это делать за сутки с месяц назад, когда еще тепло было.
Но сделали лучше, отключили всех позже в мороз, оставили народ без электричества вообще, без связи, без воды, многих без отопления. И время отключения теперь продлили, за сутки уже не успевают, дебилоиды. На людей срали
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь