Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции протестуют против высоких цен на бензин

Комментариев: 0
Протестующие недовольны повышением цен на бензин и запланировали свыше 2000 акций по всей стране.
Протест во Франции
Протест во Франции

По всей Франции в субботу, 17 ноября, проходят протесты водителей против повышения цен на топливо. Об этом сообщает BFMTV.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, по всей стране уже прошло более 1000 акций, в которых принимают участие более 50 тысяч человек.

Протестующие заблокировали некоторые дороги, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа.

Как сообщает Reuters, одну из протестующих случайно сбил автомобиль, пострадавшая скончалась.

По данным французского МВД, легкие ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе. Известно минимум об одном травмированном правоохранителе.

 

 

Напомним, в октябре в Украине протестовали против повышения цен на топливо.

Остановка на час. Как в Украине бойкотировали АЗС

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: топливо, Франция, протесты, бензин, цены, протест, путеводитель, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь