В аэропорту Таиланда застряли около 300 украинцев
В аэропорту острова Пхукет (Таиланд) застряли около трех сотен украинцев, которые не могут вылететь в Украину.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок рейса, информирует УНН в субботу, 17 ноября.
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“Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже более 6 часов не можем вылететь в Киев, информации никакой. Около 300 украинских граждан“, - сообщила пассажирка.
По ее словам, речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496.
“Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили“, - сообщила пассажирка.
Как сообщалось 8 ноября, в Египте застряли около 200 украинских туристов.
Также сообщалось, что в сентябре из египетского курорта Хургада не могли вылететь в Киев около 150 туристов.