Маск показал тоннель под Лос-Анджелесом

The Boring Company Илона Маска завершила проходку тоннеля под городом Хоторн в Лос-Анджелесе.

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал видео окончательного этапа прокладывания подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Ролик в субботу, 17 ноября, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

Так, компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, закончила прокладывать тоннель.

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Как известно, тоннель предназначен для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов. Специальная капсула, которая будет курсировать тоннелем, уже готова.

Ранее Илон Маск оценил готовность скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, проехав его полностью.

Как сообщалось, первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря. Также Компании Маска разрешили строительство Hyperloop под Вашингтоном.