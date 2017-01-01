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Маск показал тоннель под Лос-Анджелесом

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The Boring Company Илона Маска завершила проходку тоннеля под городом Хоторн в Лос-Анджелесе.
Маск опубликовал видео создания тоннеля под Лос-Анджелесом
Маск опубликовал видео создания тоннеля под Лос-Анджелесом
Скріншот із відео

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал видео окончательного этапа прокладывания подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Ролик в субботу, 17 ноября, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

Так, компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, закончила прокладывать тоннель.

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Как известно, тоннель предназначен для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов. Специальная капсула, которая будет курсировать тоннелем, уже готова.

 

 

Ранее Илон Маск оценил готовность скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, проехав его полностью.

Как сообщалось, первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря. Также Компании Маска разрешили строительство Hyperloop под Вашингтоном.

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Теги: Лос-Анджелес, видео, тоннель, Илон Маск, Hyperloop
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