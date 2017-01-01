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В Норвегии протестуют против ограничения на аборты

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В акции протеста принимают участие тысячи человек. Норвежцы считают, что новый закон об абортах ограничивает права женщин.
Протест в Норвегии
Протест в Норвегии

В норвежских городах в субботу, 17 ноября, тысячи протестующих собрались, чтобы выразить свою позицию против ограничения возможности для женщин сделать аборт. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие прошли через центр Осло, держа в руках баннеры с лозунгами "Мое тело - мое дело" и "Защитить аборт".

Отмечается, что христианские демократы выступают за ограничения на аборты, в частности, хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни.

Ранее в Ирландии проголосовали за легализацию абортов.

Папа Римский осудил аборты и сравнил их с преступлениями нацистов

 

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Теги: протесты, Норвегия, аборт, протест, аборты
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Источник: korrespondent.net

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