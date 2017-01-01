В Чехии требуют отставки премьер-министра

На улицы Праги вышли тысячи чехов, которые требуют отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Тысячи чехов в субботу, 17 ноября, принимают участие в демонстрации с требованием отставки премьер-министра из-за скандала с его сыном. Об этом сообщает Novinky.

Отмечается, что с самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги.

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, на которой прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками "Позор!" и "Отставка!".

Больше всего людей собралось на площади перед Пражским Градом после обеда. У многих из них в руках были баннеры с требованием отставки Бабиша и флаги ЕС. Вскоре протестующие, скандируя "Бабиша - на помойку" "С нас хватит", Отставка," отправились в сторону Карлова моста.

Демонстрации проходят также и в других чешских городах.

Напомним, Андрей Бабиш заявил, что никогда не подаст в отставку в связи со скандалом, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма.

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