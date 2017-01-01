Аргентинские военные обследовали подлодку Сан-Хуан

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Затонувшую субмарину Сан-Хуан обнаружили через год после исчезновения

Аргентинские военные обследовали подводную лодку Сан-Хуан, которую обнаружили после исчезновения в Атлантическом океане год назад. Об этом представители Минобороны страны информировали на пресс-конференции в субботу, 17 ноября, сообщает La Nacion.

Напомним, 16 ноября ВМС Аргентины заявили об обнаружении пропавшей субмарины. Установить ее местонахождение на глубине более 800 метров смогла американская компания Ocean Infinity. По данным первичного обследования причиной ее гибели стал взрыв на борту.

Капитан Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, рассказал, что субмарину нашли на расстоянии 500 километров от берега.

Он отметил, что разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров. По его словам, это означает, что с большой долей вероятности направленный внутрь Сан-Хуана взрыв мог произойти, когда субмарина находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

При этом Бальби подчеркнул, что сам защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован. Министр обороны Оскар Агуад отметил, что на данный момент Аргентина не имеет средств, чтобы поднять судно со дна.

Корреспондент.net , аргентинская подводная лодка Сан-Хуан Как сообщал, аргентинская подводная лодка Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению экипажа прекращается , но будет продолжен поиск самой субмарины.

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