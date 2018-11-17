Госдеп продолжает расследование убийства саудовского журналиста
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом она заявила журналистам в субботу, 17 ноября, передает CNN.
Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на источник в ЦРУ, сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве журналиста.
Ранее к аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.
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