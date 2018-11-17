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Госдеп продолжает расследование убийства саудовского журналиста

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Американское правительство пока не пришло к окончательным выводам по делу Джамаля Хашкаджи.
США пока не могут назвать заказчика убийства журналиста Джамаля Хашкаджи
США пока не могут назвать заказчика убийства журналиста Джамаля Хашкаджи

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом она заявила журналистам в субботу, 17 ноября, передает CNN.

"Власти Соединенных Штатов намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашкаджи. Недавние сообщения о том, что власти США сделали окончательные выводы, неверны. Еще есть много не отвеченных вопросов об убийстве Хашкаджи", - отметила Науэрт.
 
По ее словам, Госдеп и дальше будет искать факты, относящиеся к этому делу.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на источник в ЦРУ, сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве журналиста. 

Ранее к аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.

Напомним, об исчезновении Хашкаджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и пропал без вести.
 
Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней.

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Теги: США, Саудовская Аравия, журналист, убийство, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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