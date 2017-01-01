Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе

Комментариев: 0
В результате происшествия пострадали шесть человек. Виновницу инцидента задержала полиция.
На месте инцидента в Марселе
На месте инцидента в Марселе
facebook.com/jesberger

В Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил телеканал France 3.

Отмечается, что, инцидент произошел в субботу около 18.00 (19.00 по киевскому времени).

Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.

Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Женщину задержала полиция. Мотивы ее поступка пока не установлены.

Сообщается, что бездомную знали в этом районе. У нее возможны проблемы с психикой.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе

В Одесской области гражданину Италии плеснули кислотой в лицо

Напомним, 4 ноября скончалась в больнице активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой в Херсоне. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, фото, бездомные, кафе, кислота
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь