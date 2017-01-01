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Для соглашения по климату нет альтернативы - генсек ООН

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Антониу Гуттереш надеется, что конференция ООН об изменении климата в декабре должна увенчаться успехом.
Генсек ООН Антониу Гуттереш
Генсек ООН Антониу Гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что для Парижского соглашения по климату нет альтернативы. Об этом в субботу, 17 ноября, он написал в Twitter  

"Нет альтернативы для Парижского соглашения. Для реалистичного решения проблемы изменения климата конференция ООН об изменении климата в следующем месяце должна увенчаться успехом", - отметил Гуттереш.

Напомним, конференция ООН об изменении климата пройдет с 3 по 14 декабря.

В ООН требуют ввести "беспрецедентные" меры против глобального потепления

Ранее сообщалось, что летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года.  Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

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Теги: ООН, климат, соглашение, изменение климата, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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