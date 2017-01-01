Мэй: План по Brexit - наилучший для Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что для ее плана по выходу страны из состава ЕС нет альтернатив. Об этом она заявила в статье для издания The Sun.
"На этой неделе, после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС, мы достигли важного момента для нашей страны", - отметила Мэй.
Она указала, что удалось договориться о "подробных условиях" выхода, а также о "широких условиях" будущих отношений.
Мэй уверена, что если члены парламента откажутся от соглашения, они "просто вернут (страну - ред.) в исходную точку".
Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit.
В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке.
На фоне широкого недовольства документом в СМИ появились сообщения о возможной отставке Мэй. На это премьер заявила, что доведет до конца процесс выхода страны из состава Евросоюза.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet