Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мэй: План по Brexit - наилучший для Великобритании

Комментариев: 0
Британский премьер заверила, что ее план по выходу страны из состава Евросоюза единственно верный.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что для ее плана по выходу страны из состава ЕС нет альтернатив. Об этом она заявила в статье для издания The Sun.

"На этой неделе, после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС, мы достигли важного момента для нашей страны", - отметила Мэй.

Она указала, что удалось договориться о "подробных условиях" выхода, а также о "широких условиях" будущих отношений.

"После двух лет напряженной работы мы сейчас приходим к тому, что, я твердо убеждена, является верной сделкой для Британии. <...> Нет альтернативного плана. Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать", - подчеркнула премьер.

Мэй уверена, что если члены парламента откажутся от соглашения, они "просто вернут (страну - ред.) в исходную точку".

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit.

В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке

На фоне широкого недовольства документом в СМИ появились сообщения о возможной отставке Мэй. На это премьер заявила, что доведет до конца процесс выхода страны из состава Евросоюза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь