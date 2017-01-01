В Аргентине объявили траур по экипажу подлодки

Глава государства почтил память 44 погибших моряков субмарины Сан-Хуан, которую обнаружили через год после исчезновения.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу затовнувшей подводной лодки Сан-Хуан, которая пропала в ноябре 2017 года. Об этом сообщила газета La Nacion.



"Как дань уважения всем им, мы объявляем трехдневный траур", - говорится в заявлении главы государства.

Кроме того, Макри подчеркнул, что 366 дней, в течение которых искали подлодку, были очень трудными для всей Аргентины и в особенности для членов семей погибших моряков.



Он также высоко оценил помощь всех стран, принимавших участие в поисках подводной лодки.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 ноября ВМС Аргентины заявили, что пропавшая субмарина найдена. Установить ее местонахождение на глубине более 800 метров смогла американская компания Ocean Infinity.

По данным первичного обследования, причиной гибели подлодки стал взрыв на борту.

Напомним, Сан-Хуан перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

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