В Калифорнии без вести пропали более 1200 человек

На данный момент известно о 79 жертвах огня на севере и юге штата. Площадь пожара превысила 57 тысяч гектаров.

Численность пропавших без вести при пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло 79 человек. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони, передает CNN.

Практически все жертвы были обнаружены в округе Бьютт - 76 человек, еще трое погибли на юге штата.

Ранее пропавшими без вести числились 1011 человек.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. Его суммарная площадь уже превысила 57 тысяч гектаров. Огонь разрушил около десяти тысяч домов и строений.

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