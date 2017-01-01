В Индии более 30 человек погибли из-за циклона

В штате Тамил-Наду большая часть людей погибла из-за наводнений, при обрушении домов и от ударов током.

Не менее 33 человек стали жертвами мощного циклона Гайя, который обрушился на юг Индии. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 18 ноября.

Циклон ударил в пятницу по шести районам штата Тамил-Наду. Ветер достигал скорости 90 километров в час.

Отмечается, что из зоны бедствия эвакуированы около 82 тысяч человек. Военно-морской флот Индии выделил два корабля и вертолет на спасательные работы. Местные власти направили потерпевшим гуманитарную помощь.

Спасатели нашли 13 погибших в пятницу, еще 20 – в субботу. Большая часть людей погибла из-за наводнений, при обрушении домов и от ударов током.

Обрушились 30 тысяч электрических столбов и более 100 тысяч деревьев. На тысячах гектаров садов повалены кокосовые пальмы. Погибло множество животных.

Напомним, в августе на юге Индии произошло сильное наводнение. В штате Керала погибли не менее 445 человек. Число эвакуированных составило 800 тысяч человек.

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