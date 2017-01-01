Протесты во Франции: пострадало более 220 человек

Число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек. Полиция задержала 117 человек, более 70 арестованы.

Количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227 человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны в воскресенье, 18 ноября.

"Ситуация серьезная. Утром умер один человек. Пострадавших 227 пострадали, шестеро серьезно ранены", – говорится в сообщении.

Также пострадавшие есть среди сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция задержала 117 человек. Впоследствии 73 из них были помещены под стражу.

По последним фициальным данным, число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.

Ранее соообщалось о 100 пострадавших в ходе массовых протестов во Франции. Люди выступили против решения властей повысить в 2019 году налоги на дизтопливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

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