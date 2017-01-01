На саммите АТЭС впервые приняли "урезанную" декларацию

Саммит был отмечен противостоянием США и Китая. В итоге из документа исключили спорные пункты.

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее завершился. Из-за существенных разногласий делегатов форума итоговая декларация была принята с исключением спорных пунктов.

Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 18 ноября.

"Впервые в истории форума лидеры 21 экономики АТЭС не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации", – сказал премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил.

Он отметил, что во время рабочих встреч участники форума прилагали все усилия для обеспечения открытой торговой политики.

По словам О'Нила, текст итогового коммюнике будет опубликован позднее.

О том, что на саммите возникли сложности с согласованием итоговой декларации, в комментарии Интерфаксу подтвердил представитель одной из делегаций. "Сложности были", – сказал собеседник.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось "из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей".

По данным СМИ, нынешний саммит был отмечен противостоянием США и КНР. Так, участвовавший в мероприятии вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением в адрес небольших стран, чтобы они не присоединялись к китайскому проекту Один пояс и один путь. Пенс при этом предлагал другим странам сотрудничать с США, утверждая, что Вашингтон не будет обременять своих партнеров долгами, "принуждением, коррупцией или нарушением их суверенитета".

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что проект Один пояс и один путь не является "ловушкой" для других стран. Также он обвинил США в торговом протекционизме, назвав его "недальновидным подходом", обреченным на неудачу.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 млрд долларов в пользу Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet