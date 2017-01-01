Мэй заявила о семи критических днях для Британии

Британский премьер уверена, что у ее противников в парламенте нет 48 голосов, чтобы инициировать вотум о недоверии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала ближайшие семь дней критическими для будущего страны в контексте Brexit. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 18 ноября.

"Эти ближайшие семь дней станут критическими, ведь речь идет о будущем нашего государства", – сказала Мэй.

Также в интервью Sky News британский премьер заявила, что у ее противников нет 48 голосов, чтобы инициировать вотум о недоверии. Поэтому такое голосование в парламенте не состоится. "Насколько я знаю, нет", – ответила Мэй на соответствующий вопрос.

Также она считает, что переговоры по Brexit не станут проще, если сменить главу правительства, а, наоборот, лишь затянутся.

По словам Мэй, на ближайшей неделе она отправится в Брюссель для переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. После этого сразу несколько министров заявили об отставке в знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС.

На фоне широкого недовольства документом в СМИ появились сообщения о возможной отставке Мэй. На это премьер заявила, что доведет до конца процесс выхода страны из состава Евросоюза.

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