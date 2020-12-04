Трамп приехал на место смертоносного пожара в Калифорнии

Лесные пожары в штате унесли жизни по крайней мере 76 человек, более 1200 считаются пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп посетил районы Калифорнии, опустошенные наиболее смертоносным и разрушительным пожаром в истории штата.

Читай также: В Калифорнии без вести пропали более 1200 человек

Лесной пожар, получивший название Кэмп, унес жизни по меньшей мере 76 человек.

Более 1200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В городе Парадайз, полностью разрушенном огнем, Трамп назвал увиденное “печальным“ и снова обвинил в случившемся плохое управление лесными ресурсами.

Incredible to be with our GREAT HEROES today in California. We will always be with you! pic.twitter.com/B1MCTF83Zf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 ноября 2018 г.

Специалисты утверждают, что главными причинами лесных пожаров являются погода, изменения климата и изменения в численности населения.

Кроме пожара Кэмп, пожарные также пытаются потушить несколько других возгораний, в том числе пожар Вулси около Лос-Анджелеса, унесшей уже по меньшей мере три жизни.

Читай также: Трамп сравнил пожары в Калифорнии с “монстром“

На следующей неделе в регионе ожидаются сильные ливни. Это может помочь потушить пожары, но также может привести к оползням и потопам на холмах, на которых огонь уничтожил всю растительность.

Президента США встретили губернатор Джерри Браун и его преемник Гэвин Ньюсом. Оба принадлежат к Демократической партии и спорили с Трампом относительно пожаров.

“Пришло время объединиться ради людей Калифорнии“, - написал губернатор в Twitter.

В городе Парадайз Трамп похвалил усилия местных правоохранителей, политиков и спасательные команды, которые разыскивают выживших.

Читай также: Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести

“Очень печально видеть такое, - заявил Трамп. - Сейчас мы хотим позаботиться о тех людях, которые так сильно пострадали“.

Местные жители встречали президента по-разному: кто-то принес плакаты в его поддержку, а кто-то наоборот - против него.

Впоследствии Дональд Трамп, губернатор Джерри Браун и его новоизбранный преемник Гэвин Ньюсом посетили местность на юге Калифорнии, где бушевал пожар Вулси.

Обращаясь к журналистам, Трамп, - который постоянно путал название разрушенного огнем города Парадайз (с англ. - “рай“), называя его “Плеже“ (с англ. - “наслаждение“), - и Ньюсом пообещали работать вместе, чтобы предотвратить повторение трагедии в будущем.

Однако президент отметил, что не изменит своего мнения по поводу изменения климата.

Читай также: Пожары в США уничтожили почти восемь тысяч домов - СМИ

Местные власти предполагали, что масштаб пожара частично был вызван длительным отсутствием в штате дождя.

“Я хочу замечательный климат, и у нас он будет, и у нас будут леса, которые будут очень безопасными“, - заявил Трамп журналистам.

По последним данным, число погибших возросло до 76 человек. Большинство из тел нашли в городе Парадайз.

Пока удалось идентифицировать 63 из них, сообщил шериф округа Бьют Кори Хонеа.

По его словам, еще 1276 человек остаются пропавшими без вести.

Впрочем, он также рассказал, что 714 человек, которые считались пропавшими, нашли живыми. Их имена убрали из списка.

“Информация, которую я предоставляю, - это свежие данные, и мы видим, что существует возможность, что имена в списке могут дублироваться“, - рассказал шериф.

Читай также: Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 40

Некоторые люди, указанные как пропавшие, могут не знать, что их ищут, или не имеют возможности позвонить, говорят чиновники.

Пожар Кэмп пока контролируется на 55%, говорят пожарные, но, вероятно, взять его под контроль полностью смогут не раньше конца месяца.

Как правило, сезон лесных пожаров в Калифорнии начинался летом и продолжался до ранней осени. Но специалисты говорят, что сейчас риск существует в течение всего года.

Низкая влажность, теплый ветер и сухая земля после месяца без осадков создали благоприятные условия для распространения огня.

Ранее сообщалось о том, как голливудские звезды пострадали от пожара.