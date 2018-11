Трамп приехал на место смертоносного пожара в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп посетил районы Калифорнии, опустошенные наиболее смертоносным и разрушительным пожаром в истории штата.

Читай также: В Калифорнии без вести пропали более 1200 человек

Лесной пожар, получивший название Кэмп, унес жизни по меньшей мере 76 человек.

Более 1200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В городе Парадайз, полностью разрушенном огнем, Трамп назвал увиденное “печальным“ и снова обвинил в случившемся плохое управление лесными ресурсами.

Incredible to be with our GREAT HEROES today in California. We will always be with you! pic.twitter.com/B1MCTF83Zf