В Германии столкнулись два легких самолета, есть жертвы

Один из пилотов, которому было 70 лет, погиб. Пилота второго самолета госпитализировали с серьезными травмами, ему 60 лет.

Возле аэродрома в немецком городе Кюкховен столкнулись два ультралегких самолета. Авиакатастрофа произошла накануне, 17 ноября, сообщает со ссылкой на информацию полиции Rheinische Post.

Один из пилотов, которому было 70 лет, погиб. Пилота второго самолета госпитализировали с серьезными травмами, ему 60 лет.

Издание отмечает, что оба пилота - члены местного летного клуба, летавшие на моделях L19.

По данным полиции, столкновение произошло, когда один самолет только взлетел с аэродрома, а второй собирался идти на посадку. Летательные аппараты упали в поле.

Самолет British Airways экстренно сел в Берлине

Причины аварии до конца не ясны. Подчеркивается, что погода была идеальной для полетов: почти не было ни ветра, ни облаков.

Ранее в штате Техас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны - жертвами которого стали два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet