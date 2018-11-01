Папа Римский накормил три тысячи бедняков

Папа Франциск поздравил всех, кто собрались в зале Павла VI в Ватикане на обед, приготовленный по случаю Всемирного дня бедных.

В Ватикане в воскресенье, 18 ноября, устроили обед для трех тысяч бедных. Мероприятие прошло по случаю Всемирного дня бедных сообщает Vatican News.

После Святой Мессы в базилике Святого Петра, на которую собрались бедные и те, кто им помогает, и после молитвы, Папа Франциск пригласил три тысячи бедных на совместный обед, ради которого зал проведения папских аудиенций был превращен в большую столовую.

"Святейший Отец разделил трапезу вместе с ними. Одновременно, в различных очагах по всему Риму происходили схожие обеды. Инициативу поддержали епархии и приходы во всем мире. В частности, Община святого Эгидия и Институт святого Фомы Аквинского в Киеве приготовили обед для 150 бедных и бездомных", – говорится в сообщении.

Об установлении Всемирного дня бедных Папа Франциск объявил в Апостольском Письме Misericordia et misera (Милосердие и несчастная), которое было подписано 20 ноября 2016 года, а первое празднование состоялось 19 ноября 2017 года.

Отметим, по данным Всемирного банка, на Земле наблюдается общее снижение уровня бедности, но несмотря на это, 3,4 млрд жителей планеты борются за удовлетворение базовых потребностей.

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