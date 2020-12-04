Песков: Автоматической передачи Курильских островов Японии не будет

По словам пресс-секретаря президента РФ, возвращение к соглашениям 1956 года не означает передачу спорных островов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал детали возвращения к соглашениям 1956 года между Москвой и Токио. По словам чиновника, страны ищут компромисс, который не будет противоречить национальным интересам.

Об этом сообщает ТСН.

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“Мы за эти дни вместе с вами видели очень большое количество различных соображений, политологических домыслов о том, что, мол, уже какое-то сепаратное соглашение о передаче островов и так далее. Это не так, и так быть не может. Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет “, - рассказал он.

По словам пресс-секретаря, при проведении переговоров представители РФ будут учитывать союз Японии с США.

“Конечно, имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки. Это берется во внимание, и во время переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос“, - отметил Песков.

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Справка: 19 октября 1956 года РФ и Япония заключили Совместную декларацию о прекращении войны и об восстановлении дипломатических отношений. Статья №9 данного документа предусматривала передачу Японии ряда островов. В 1960 году СССР аннулировали декларацию в связи с заключением японско-американского договора безопасности.

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