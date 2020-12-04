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Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

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С января Макрон потерял половину своего рейтинга и приближается к антирекорду своего предшественника.
Больше всего падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий
Больше всего падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за прошлый месяц на 4% и находится на рекордно низком уровне - 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведённого по заказу Le Journal du Dimanche.

Больше всего падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий и магазинов, и рабочих. Значительное ухудшение также отмечено в возрастной группе младше 34 лет и у работников государственных служб.

Падение рейтинга с социальным недовольством, которое на этой неделе вылилось в масштабные протесты Желтые жилеты против повышения правительством цен на топливо.

С января Макрон потерял половину своего рейтинга и приближается к антирекорду своего предшественника Франсуа Олланда. В 2013 году в тот же отрезок президентства его рейтинг упал до 20%.

Рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа также резко снизился – сразу на 7% с отметки 41% в октябре до 34% в ноябре.

 

 

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Теги: рейтинг, президент, Франция, протесты, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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