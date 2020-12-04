Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп не хочет слушать запись убийства Хашукджи

Комментариев: 0
Турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашукджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президенту США Дональду Трампу предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашукджи, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"(Не хочу слушать) потому что это мучительная запись. Ужасная запись… Это (убийство) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - сказал он.

Расчленили журналиста. Ссора Вашингтона и Эр-Рияда

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашукджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Также официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве Хашукджи.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь