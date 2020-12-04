Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Найдена картина Пикассо, похищенная шесть лет назад

Комментариев: 0
Во время ограбления из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других.
Картина оценивается в около 800 тысяч евро
Картина оценивается в около 800 тысяч евро
ABC

В Румынии, вероятно, нашли картину Пабло Пикассо T^ete d’Arlequin, похищенную из музея в Роттердаме в 2012 году. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 18 ноября.

Во время ограбления из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других.

В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли. Эксперты полагали, что по меньшей мере три из них были сожжены в попытке уничтожить доказательства.

"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро была найдена в субботу вечером в округе Тулча", - говорится в заявлении прокуратуры Румынии.

По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны.

Ранее картину Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате у людей, занимавшихся оборотом предметов антиквариата.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пикассо, картины, кража, Румыния, живопись, картина, Роттердам, картины живопись
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь