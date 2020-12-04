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В Нидерландах задержали участников акции против помощника Святого Николая

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По нидерландской традиции, Святой Николай прибывает со своими помощниками в середине ноября на корабле из Испании.
В Нидерландах прошли протесты против Черного Пита
В Нидерландах прошли протесты против Черного Пита
ANP

В нескольких городах Нидерландов в субботу прошли протесты против традиции Черного Пита - помощника Синтаклааса (местное название Святого Николая) с черным лицом. Как сообщает NOS, акции протеста организовала в Роттердаме, Эйндховене, Горне и Гронингене группа Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

У митингующих были транспаранты Черный Пит – это расизм. По их мнению, образ помощника Святого Николая эксплуатирует расовые стереотипы.

В Эйндховене участников акции окружили футбольные фанаты, сторонники традиционного героя. Они бросали в протестующих банки с пивом и яйца. Полиции пришлось вмешаться, чтобы разделить две группы - результате беспорядков задержали 19 человек.

В нескольких городах власти запретили проведение акций KOZP.

По нидерландской традиции, Святой Николай прибывает со своими помощниками в середине ноября на корабле из Испании. Черный Пит разносит вместе с ним подарки послушным детям, а вредным вручает кусок угля.

По поверью, Черный Пит носит с собой блокнот, в котором перечислены все хорошие и плохие поступки детей.

Ранее в Нидерландах судья приговорил местного жителя к штрафу в размере €300 за призывы убить Санта-Клауса.

 

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Теги: Санта-Клаус, Голландия, Нидерланды, задержание, акции протеста, Санта Клаус
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Источник: korrespondent.net

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