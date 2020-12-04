В Аргентине исключили подъем взорвавшейся подлодки

Аргентина не обладает техническими возможностями для поднятия субмарины ARA San Juan, заявил министр обороны страны.

Затонувшую субмарину обнаружили через год после исчезновения

Власти Аргентины исключили подъем обломков взорвавшейся аргентинской подводной лодки ARA San Juan (Сан-Хуан). Об этом министр обороны страны Оскар Агуад заявил в эфире аргентинской радиостанции Mitre в воскресенье, 18 ноября.

По его словам, Аргентина "не обладает техническими возможностями" для поднятия подлодки. "Вероятно, в целом мире не существует технологии, чтобы поднять 2300 тонн с глубины в 900 метров", - добавил министр.

В последний раз субмарина выходила на связь 15 ноября 2017 года. Ее экипаж, насчитывавший 44 человека, сообщил о коротком замыкании и пожаре на борту. Вскоре после этого в южной части Атлантики произошел взрыв.

ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых поначалу участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. В сентябре Минобороны Аргентины сообщило, что к задаче приступит американская компания Ocean Infinity, которая в январе текущего года начала новый поиск обломков Боинга-777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH 370.

Напомним, 16 ноября 2018 года ведомство заявило, что поисковое судно Ocean Infinity обнаружило обломки подлодки.

Источник: Русская служба DW

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