Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме

Президент США подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников своей администрации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.

"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю.. Может быть, все закончится двумя (перестановками)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом президент упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации) с границей с Мексикой. Куда жестче", - заявил Трамп.

Также президент отказался повторять свои более ранние уверения, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками.

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