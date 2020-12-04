Трамп готовит кадровые перестановки в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о смене сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.
"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю.. Может быть, все закончится двумя (перестановками)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
При этом президент упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.
"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации) с границей с Мексикой. Куда жестче", - заявил Трамп.
Также президент отказался повторять свои более ранние уверения, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками.
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