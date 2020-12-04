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Трамп рассказал, к чему не готова Америка

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".
Трамп назвал одну из проблем США
Трамп назвал одну из проблем США


Президент США Дональд Трамп в Twitterпроцитировал слова мэра Тихуаны о неготовности города справиться с наплывом мигрантов, назвав это общей проблемой для всей Америки.

"Мэр Тихуаны, Мехико, только что заявил, что "город плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с таким количеством мигрантов, резервов может хватить на полгода". Точно также, США плохо подготовлены к этому вторжению и не выдержат его. Они являются причиной преступлений и больших проблем в Мехико", – написал американский лидер.

Трама также обратился к мигрантам с призывом "отправляться домой".

Напомним, 16 ноября первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города Тихуана на границе Мексики и США.

9 ноября Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию США.

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Теги: США, Трамп, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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