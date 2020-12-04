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Нетаньяху стал министром обороны Израиля

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Прежний министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября из-за несогласия с политикой в отношении сектора Газа.
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Действующий Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в воскресенье, 18 ноября, в должность министра обороны страны, сообщают местные СМИ.
 
"Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности, но безопасность страны находится вне политики и личных интересов", – заявил он.
 
Премьер пообещал "прекратить войну и принести мир югу страны", оказавшемуся под обстрелами из сектора Газа.
 
Нетаньяху также отметил, что проводить досрочные выборы в Израиле сейчас нецелесообразно из-за ситуации с безопасностью.
 
В настоящий момент Нетаньяху контролирует портфель премьера и четыре министерских поста: главы МИД, министра обороны, здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

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Напомним, прежний министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября. Он выразил недовольство достигнутым перемирием с группировкой ХАМАС, назвав его "капитуляцией перед террором". Либерман также он заявил, что следует как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

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Теги: Минобороны, Израиль, арабо-израильский конфликт, министр, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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