В Болгарии прошли митинги из-за высокого прожиточного минимума
Участники протестов, недовольные высокими ценами и низкими зарплатами, перекрывали дороги и требовали отставки правительства.
В городах Болгарии прошли акции протеста из-за растущей стоимости жизни, низких доходов, высоких цен на топливо и еду, сообщает The Sofia Globe.
Массовые акции прошли в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве, Добриче, Монтане, Ямболе и других городах. Протестующие перекрывали дороги и блокировали улицы городов. Участники протестов требовали отставки правительства.
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Напомним, в Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 гривен – до 1 777 гривен.
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