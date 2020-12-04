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Новый караван мигрантов из Сальвадора направился к границе США

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Четвертый караван мигрантов из Сальвадора направился в США. В его состав входят около 150 человек.
К границе США направляются тысячи мигрантов из Сальвадора
К границе США направляются тысячи мигрантов из Сальвадора


Очередной караван мигрантов из Сальвадора направляется в США, сообщают американские СМИ.

Это уже четвертый караван выходцев из страны, которые идут в сторону США. В его состав входят порядка 150 человек.

Напомним, 16 ноября первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города Тихуана на границе Мексики и США.

США намерены направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных, чтобы защитить страну от проникновения каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

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Теги: США, мигранты, Сальвадор, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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