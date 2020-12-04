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Переходный период Brexit могут продлить – СМИ

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Главный переговорщик ЕС по условиям Brexit Мишель Барнье предложил увеличить переходный период до конца 2022 года.
В ЕС предлагают продлить переходный период Brexit
В ЕС предлагают продлить переходный период Brexit
Getty Images


Координатор Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предложил продлить на два года переходный этап выхода Великобритании из ЕС. Об этом он заявил в ходе встречи с послами 27 стран ЕС в воскресенье, 18 ноября, передает The Guardian.

Барнье пояснил предложение необходимостью дать сторонам два дополнительных года, чтобы продолжить обсуждение торговых отношений.

Во время переходного периода, который продлится 6,5 лет с момента проведения в Великобритании референдума о выходе ЕС, Брюссель планирует обязать Лондон платить взносы в бюджет Евросоюза и следовать всем правилам Содружества.

Ранее Барнье сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.

Условия Brexit: капитуляция или победа Британии?

Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.

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Теги: Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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