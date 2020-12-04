Трамп оценил свою работу на посту президента

Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту президента США. Он поставил себе пять с плюсом за два года президентства.



Президент США Дональд Трамп оценил свою работу президентом на пять с плюсом. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.



"Я считаю, что работаю отлично. Я бы поставил себе пять с плюсом, этого достаточно? Может быть, поставить себе больше? " – сказал Трамп.



По его словам, сейчас ситуация в экономике США лучше, чем когда бы то ни было.



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