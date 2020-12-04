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Трамп оценил свою работу на посту президента

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Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту президента США. Он поставил себе пять с плюсом за два года президентства.
Трамп доволен своей работой на посту президента США
Трамп доволен своей работой на посту президента США

Президент США Дональд Трамп оценил свою работу президентом на пять с плюсом. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
 
"Я считаю, что работаю отлично. Я бы поставил себе пять с плюсом, этого достаточно? Может быть, поставить себе больше? " – сказал Трамп.
 
По его словам, сейчас ситуация в экономике США лучше, чем когда бы то ни было. 
 
Напомним, в августе Трамп уже ставил себе пять с плюсом за работу. При этом рейтинг одобрения работы президента за неделю с 22 по 28 октября опустился на 4 процентных пункта – до 40%. 54% американцев не одобряют деятельность Трампа. 

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Теги: США, президент, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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