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Панда радуется снегу: забавное видео из США

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Панда в американском зоопарке обрадовалась первому снегу и умилила интернет-пользователей по всему миру.

Панда Бэй Бэй наслаждается первым снегом в зоопарке Вашингтона. Видео с играми панды с первым снегом опубликовало издание "Голос Америки".
 
Панда Бэй Бэй родилась летом 2015 года. Вместе с ней на свет появился ее брат-близнец, однако вскоре погиб. У Бей Бей есть еще брат и сестра.
 
Имя для животного выбирали первые леди США и Китая в 2015 году – Мишель Обама и Пэн Лиюань. По соглашению между государствами в 2019 году Бей-Бей должен отправиться в один из зоопарков Китая.


 
Напомним, ранее в зоопарке Китая показали двухмесячных панд, а в зоопарке Вены панда научилась писать картины.

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Теги: США, зоопарк, видео, снег, панда
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Источник: korrespondent.net

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