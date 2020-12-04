Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликованы фото затонувшей аргентинской подлодки

Комментариев: 0
Поднимать подлодку Сан-Хуан на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств.
Найдена затонувшая год назад подлодка Сан-Хуан
Найдена затонувшая год назад подлодка Сан-Хуан
ara.mil.ar

Военно-морские силы Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки Сан-Хуан, которая была найдена спустя год после исчезновения. На снимках виден движущий винт субмарины, лежащий отдельно от разрушенного корпуса.
 
Ранее в Минобороны Аргентины заявили, что поднимать подлодку на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств. Глава ведомства Оскар Агуада, отметил, что Сан-Хуан лежит на глубине 900 метров.
 
Напомним, подводная лодка Сан-Хуан пропала 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Спустя год и два дня с момента исчезновения ее обнаружили.
 
Подлодка была объявлена затонувшей, а экипаж погибшим еще в декабре прошлого года. Предварительной причиной крушения назван взрыв на борту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Аргентина, фото, Подводная лодка, ВМС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь