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В Мадриде Femen пытались сорвать акцию в честь годовщины смерти Франко

Комментариев: 1
Три активистки ворвались в толпу и начали выкрикивать антифашистские лозунги. На груди девушек были надписи “легальный фашизм - национальный позор“, на спинах надписи “Стоп 20N“.
Полиция быстро изолировала активисток
Полиция быстро изолировала активисток
EPA/UPG

В испанском Мадриде активистки Femen попытались сорвать акцию правых по случаю годовщины смерти бывшего диктатора Испании Франсиско Франко. 

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Как сообщает El Mundo, три активистки ворвались в толпу и начали выкрикивать антифашистские лозунги. На груди девушек были надписи “легальный фашизм - национальный позор“, на спинах надписи “Стоп 20N“.

Полиция быстро предотвратила столкновения между толпой и Femen, изолировав последних от агрессивных действий возмущенных людей.

В Испании ежегодно к 20 ноября отмечают годовщину смерти диктатора Франсиско Франко. В Испании эта дата имеет название 20N (de noviembre), поскольку 20 нобяря не только умер Франко, но и был казнен (в 1936 году) Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель националистической партии Фаланж Эспаньола.

Напомним, 11 ноября полуобнаженная активистка международного движения Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа, который ехал по Елисейским полям в Париже на торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны.

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Теги: Мадрид, правые, Франко, годовщина, акция, Femen
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Комментариев (1)
Адекваты    19.11.2018, 09:34
Оценка:  0
Адекваты
Их не причина волнует,а очень хотят свои персы показать в голом виде))))))
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