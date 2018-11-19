В Мадриде Femen пытались сорвать акцию в честь годовщины смерти Франко

Три активистки ворвались в толпу и начали выкрикивать антифашистские лозунги. На груди девушек были надписи “легальный фашизм - национальный позор“, на спинах надписи “Стоп 20N“.

В испанском Мадриде активистки Femen попытались сорвать акцию правых по случаю годовщины смерти бывшего диктатора Испании Франсиско Франко.

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Как сообщает El Mundo, три активистки ворвались в толпу и начали выкрикивать антифашистские лозунги. На груди девушек были надписи “легальный фашизм - национальный позор“, на спинах надписи “Стоп 20N“.

Полиция быстро предотвратила столкновения между толпой и Femen, изолировав последних от агрессивных действий возмущенных людей.

В Испании ежегодно к 20 ноября отмечают годовщину смерти диктатора Франсиско Франко. В Испании эта дата имеет название 20N (de noviembre), поскольку 20 нобяря не только умер Франко, но и был казнен (в 1936 году) Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель националистической партии Фаланж Эспаньола.

#FEMEN contra la celebración franquista anual en la Plaza de Oriente al grito de “Fascismo legal, vergüenza nacional“! #Nopasarán pic.twitter.com/DaBKneU7q3 — Lara Alcázar (@femenlara) 18 ноября 2018 г.

Напомним, 11 ноября полуобнаженная активистка международного движения Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа, который ехал по Елисейским полям в Париже на торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны.