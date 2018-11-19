В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с высоты 95 этажа

В лифте находились двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов. Никто не пострадал.

В одном из высоких небоскребов Чикаго лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра. Падавшая кабина застряла на 11 этаже.

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Лифт сспускался из ресторана на 95 этаже, в нем находились двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов. Когда кабина начала движение внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.

Спасателям понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для освобождения людей. стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.