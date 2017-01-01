Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек

Комментариев: 0
Оползни были вызваны сильными дождями тропического шторма Тораджи. Они разрушили несколько домов в городе Нячанг.
Около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших
Около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших
vietnamnews.vn

В результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что оползни были вызваны сильными дождями тропического шторма Тораджи. Они разрушили несколько домов в курортном городе Нячанг.

По словам сотрудника службы бедствий в провинции Ханх-Хоа, около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших, а также эвакуации людей из районов повышенного риска.

Ранее в бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых было несколько детей.

А в начале сентября во Вьетнаме 13 человек погибли и еще трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дождь, Вьетнам, стихия, шторм, оползень, дожди, погибли, стихийное бедствие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь