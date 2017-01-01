В результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек

Оползни были вызваны сильными дождями тропического шторма Тораджи. Они разрушили несколько домов в городе Нячанг.

Около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших vietnamnews.vn

В результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что оползни были вызваны сильными дождями тропического шторма Тораджи. Они разрушили несколько домов в курортном городе Нячанг.

По словам сотрудника службы бедствий в провинции Ханх-Хоа, около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших, а также эвакуации людей из районов повышенного риска.

Ранее в бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых было несколько детей.

А в начале сентября во Вьетнаме 13 человек погибли и еще трое пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в северных и центральных регионах страны.

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