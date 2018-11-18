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В Италии эвакуировали семь тысяч человек из-за авиабомбы

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На время работ по обезвреживанию боеприпаса была объявлена эвакуация всех домов в радиусе 1,5 км.
Саперы завершили свою работу 18 ноября
Саперы завершили свою работу 18 ноября
La Repubblica

В итальянской Болонье эвакуировали более семи тысяч человек после сообщения об обнаружении авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает La Repubblica, вес боеприпаса составил 45 кг.

Согласно информации издания, снаряд американского производства был обнаружен во время раскопок в русле реки Савена.

На время работ по обезвреживанию боеприпаса была объявлена эвакуация всех домов в радиусе 1,5 км. Саперы завершили работу в воскресенье, 18 ноября.

В Польше эвакуировали две тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой

Ранее в Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны.

 

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Теги: Италия, бомба, эвакуация, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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