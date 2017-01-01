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Экс-президент Перу попросил убежища в Уругвае

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Судья удовлетворил ходатайство прокуроров о запрете выезда Гарсии за границу сроком на 18 месяцев в связи с расследованием дела о коррупции.
Экс-президент Перу Алан Гарсия
Экс-президент Перу Алан Гарсия

Бывший президент Перу Алан Гарсия, которого подозревают в коррупции, попросил убежища в Уругвае после того, как суд запретил ему выезд за границу сроком на 18 месяцев. Как сообщает агентство AP, соответствующие данные агентству сообщили в Министерстве иностранных дел Перу.

"Бывший президент Перу запросил убежище в посольстве Уругвая через несколько часов после того, как судья забрал у него паспорт (на время расследования) дела о коррупции", - указано в сообщении.

МИД страны проинформировало, что уругвайский посол сообщил министерству о том, что Гарсия прибыл в его резиденцию и попросил президента Уругвая Табаре Васкеза предоставить ему убежище.

Ранее судья удовлетворил ходатайство прокуроров о запрете выезда Гарсии за границу сроком на 18 месяцев в связи с расследованием дела о коррупции в отношении незаконных платежей бразильской строительной компании Odebrecht.

Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон планирует просить убежища в Германии.

 

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Теги: президент, коррупция, Перу, убежище, борьба с коррупцией, Уругвай, Политическое убежище
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Источник: korrespondent.net

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