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На границе ЕС замерзают тысячи мигрантов

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Беженцы живут в самодельных палаточным городках и не имеют ни воды, ни отопления. Им во всем приходится полагаться на гуманитарные организации.
Обеспечение мигрантов взяли на себя благотворительные организации
Обеспечение мигрантов взяли на себя благотворительные организации
twitter.com/IOM_ROVienna

Тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, с приходом холодов начали замерзать на границе Хорватии, а также Боснии и Герцеговины. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Еuronews.

Отмечается, что мигранты вынуждены по-прежнему ютиться в самодельных палаточных городках - без отопления и воды. Чтобы поесть или выпить чашку горячего чая, им приходится рассчитывать на помощь гуманитарных организаций.

В таких "жилищных условиях" они проводят недели, а порой - и месяцы, прежде чем пересечь границу и попасть в Евросоюз.

С начала года через боснийскую территорию прошли около 20 тысяч мигрантов.

 

 

Ранее Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике. Однако, по ее словам, они заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь.

Напомним, Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. Также пакт не подписали Болгария, США, Венгрия и Австрия.

 

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Теги: ЕС, Хорватия, фото, Босния и Герцеговина, мигранты, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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