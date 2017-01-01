Протестующие взяли штурмом Минтруда в Афинах

Представители профсоюзов обвинили государство в “преступном равнодушии“.

Люди требовали встречи с министром ekathimerini.com

В центре столицы Греции десятки членов профсоюзов, представляющие интересы муниципальных работников, ворвались в здание Министерства труда. Граждане требовали встречи с министром Эффи Ачтсиоглу.

Об этом сообщает Страна со ссілкой на Ekathimerini.

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Акция протеста состоялась для привлечения внимания к недавним смертям двух муниципальных работников на северо-западе греческой столицы. Представители профсоюзов обвинили государство в “преступном равнодушии“ и требовали строгого соблюдения законодательства в вопросах относительно здравоохранения и безопасности работников.

Напомним, 14 ноября греческие госслужащие на протяжении суток провели забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.

Как сообщалось 12 ноября, протестующие жители Кривого Рога захватили Криворожгаз.