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Новый мем: Трамп рассмешил финнов заявлением о граблях

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Жители Финляндии отреагировали на слова Трампа волной мемов.
Новый мем: Трамп рассмешил финнов заявлением о граблях
© EPA/UPG
Фото 1/6
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
  • Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
Новый мем: Трамп рассмешил финнов заявлением о граблях
Трамп рассказал, как в Финляндии убирают лес
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Президент США посоветовал жителям Калифорнии, где бушуют лесные пожары, брать пример с финнов, которые якобы убирают леса граблями. Жители Финляндии отреагировали на слова трампа волной мемов в соцсетях.

Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Delfi.

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Сейчас пожарные в Калифорнии борются с крупнейшими в истории штата лесными пожарами. Трамп прибыл туда в субботу и повторил свое предыдущее заявление о том, что главная причина пожаров - плохое управление лесными угодьями. Он призвал американцев брать пример с финнов, которые якобы граблями чистят леса.

“Я был с президентом Финляндии, и он мне сказал: “У нас все по-другому… мы лесная страна“. И они проводят много времени с граблями, расчищая все и делая другие дела, и у них нет проблем“, - заявил Трамп.

Тем временем, президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat сказал, что во время его разговора с Трампом вопрос о граблях не поднимался.

“Я сказал ему, что Финляндия покрыта лесами, и что у нас есть хорошая система мониторинга лесов“, - отметил Ниинисте.

После заявления Трампа жители Финляндии стали размещать в соцсетях комические фотографии того, как они якобы расчищают местный лес.

Напомним, в октябре Трампа высмеяли из-за туалетной бумаги.

 

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Теги: курьезы, Финляндия, лесной пожар, Трамп, Дональд Трамп, мемы
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