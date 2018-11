Трамп рассмешил финнов заявлением о граблях

Президент США посоветовал жителям Калифорнии, где бушует лесной пожар, брать пример с финнов, которые якобы убирают леса граблями. В Финляндии отреагировали волной мемов в соцсетях.

Жители Финляндии удивлены похвале Трампа за то, что они, якобы убирают лес граблями. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Delfi.

Президент США похвалил Финляндию за то, что ее жители якобы граблями расчищают леса от листвы и сорняков. Об этом, по словам Трампа, ему сказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Однако, сам Ниинисте говорит, что не помнит такого разговора.

Сейчас пожарные в Калифорнии борются с крупнейшими в истории штата лесными пожарами.

Трамп прибыл туда в субботу и повторил свое предыдущее заявление о том, что главная причина пожаров - плохое управление лесными угодьями.

Он призвал американцев брать пример с финнов, которые якобы граблями чистят леса.

"Я был с президентом Финляндии, и он мне сказал: "У нас все по-другому… мы лесная страна". И они проводят много времени с граблями, расчищая все и делая другие дела, и у них нет проблем", - заявил Трамп.

Тем временем, президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat сказал, что во время его разговора с Трампом вопрос о граблях не поднимался.

"Я сказал ему, что Финляндия покрыта лесами, и что у нас есть хорошая система мониторинга лесов", - отметил Ниинисте.

После заявления Трампа жители Финляндии стали размещать в соцсетях комические фотографии того, как они якобы расчищают местный лес.

